أول تعليق من فهد المولد بعد استبعاده

علق فهد المولد نجم نادي الشباب على استبعاده من قائمة المنتخب السعودي المشارك في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

رسالة فهد المولد

وقال المولد عبر حسابه في Snap Chat : “عجبًا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له. الحمد لله، اللهم لا اعتراض، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم”.

وأضاف: “راضٍ بما كتبه الله لي ودائمًا روحي وكل ما أملك مع شعار المملكة ولا أرضى الضرر للدولة”. واختتم المولد رسالته قائلًا: “الحمد لله.. وأتمنى التوفيق لزملائي في تحقيق الطموح.. كلنا قدام”.

قرار الاتحاد السعودي

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن صباح أمس الأحد عن استبعاد المولد بسبب قضية المنشطات، ومن أجل إبعاد أي مساءلة قانونية عن المنتخب السعودي قبل مشاركته في المونديال، واستدعاء نواف العابد ليشارك بدلًا منه في قائمة الأخضر لمونديال قطر.

تعليقات غاضبة

وفي نفس السياق، وجهت فئات عريضة من الجماهير انتقادات إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، بعدما تم استبعاد فهد المولد من قائمة المنتخب السعودي.

وسبق أن أعلن مركز التحكيم الرياضي السعودي في نهاية شهر أغسطس الماضي، عن تخفيض عقوبة المولد، بعدما كان مقررًا إيقافه لمدة 18 شهرًا بداية من مارس الماضي، وانضم إلى الشباب وشارك في المباريات الرسمية معه.

وحول هذا الأمر، طالب الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، مركز التحكيم الرياضي السعودي، توضيح الحكم الذي أصدره المركز بنقض قرار إيقاف المولد.

وقال العجلان عبر حسابه في “تويتر” : “ننتظر من ‎مركز التحكيم الرياضي بقيادة د. محمد باصم إيضاحًا، فالحكم الذي أصدره المركز بنقض قرار إيقاف النجم فهد المولد يتم حاليًا الاستئناف عليه من (وادا) في CAS، مما يضع الكثير من الاستفهامات وأيضًا الإحراج الذي تعرض له اللاعب والمنتخب الوطني”.