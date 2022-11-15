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يوضحها جواو ماريو

أول تفسير لمصافحة رونالدو وفرنانديز

2022-11-15 الساعة 8:22
أول تفسير لمصافحة رونالدو وفرنانديز
المواطن - متابعة

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قال نجم خط الوسط البرتغالي جواو ماريو، اليوم الثلاثاء، إن المصافحة التي أثارت جدلًا بين كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز كانت نتيجة مزحة بين ثنائي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جفاء كبير

وبدا في مقطع فيديو وجود علاقة فاترة بين رونالدو وفرنانديز، أمس الإثنين، وانشرت اللقطة بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار تكهنات حول تأثر علاقتهما بمقابلة حصرية أجراها رونالدو وتحدث فيها عن تعرضه “للخيانة” من يونايتد.

ويظهر فرنانديز في الفيديو يلمس ذراع رونالدو عندما مر من أمامه في غرفة اللاعبين، وعرض كريستيانو المصافحة، وتقبلها برونو على مضض لفترة قصيرة دون النظر طويلًا إلى زميله.

برونو فرنانديز مع مانشستر يونايتد
برونو – المصدر @ManUtd

لقطة طريفة

وقال جواو ماريو ضاحكًا في مؤتمر صحفي في لشبونة، اليوم الثلاثاء: “كنت هناك وشاهدت كل شيء. كانت لحظة طريفة وأسيء فهمها في الخارج”.

وأضاف: “كانت مزحة بينهما لأن برونو كان متأخرًا، وكان آخر من وصل، وقال له كريستيانو إذا كان قد جاء باستخدام القارب”.

وتابع: “أتفهم أن الصور يمكن أن يتم تفسيرها بطرق مختلفة لكنها كانت مزحة بينهما. لديهما علاقة رائعة لأنهما يلعبان معا، ولقد شاهدتهما طوال اليوم بالأمس ولا توجد أي مشكلة بينهما”.

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