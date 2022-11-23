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للمشاركة بمهمات مستقبلية

أول رائد فضاء من أصحاب الهمم

2022-11-23 الساعة 8:25
أول رائد فضاء من أصحاب الهمم
المواطن - متابعة

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كشفت وكالة الفضاء الأوروبية يوم الأربعاء عن أول رائد فضاء من أصحاب الهمم على الإطلاق، في خطوة رئيسية نحو السماح لأصحاب الهمم بالعمل والعيش في الفضاء.

تعيينات

وأفادت الوكالة التي تضم 22 دولة أنها عينت العداء البارالمبي البريطاني جون ماكفال، للمشاركة في تدريب رواد الفضاء، لتقييم الظروف اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في مهمات مستقبلية، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

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يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي عينت فيه وكالة الفضاء الأوروبية مجموعة جديدة من رواد الفضاء لأول مرة منذ عام 2009.

ونشرت وكالة الفضاء الأوروبية شواغرا العام الماضي للأشخاص القادرين تماما على اجتياز اختباراتها النفسية والمعرفية الصارمة المعتادة وغيرها من الاختبارات، والذين لا يُمنعون إلا من أن يصبحوا رواد فضاء بسبب قيود الأجهزة الموجودة في ضوء إعاقتهم.

وأضافت الوكالة أن ماكفال سيعمل مع مهندسي الوكالة لفهم التغييرات في الأجهزة اللازمة لفتح رحلات فضائية احترافية لمجموعة أوسع من المرشحين المؤهلين.

وماكفال هو عداء بارالمبي بريطاني، فقد ساقه في حادث دراجة نارية عندما كان يبلغ من العمر 19 عامًا.

 

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