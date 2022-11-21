أول زيارة لمسؤول أمريكي لرئيس الفلبين الجديد

تلتقي نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس، اليوم الاثنين، في مانيلا خلال زيارة للأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا هدفها تعزيز العلاقات بين الحليفين.

أول زيارة

وتعد هاريس أرفع مسؤولة أمريكية تزور مانيلا منذ انتخاب ماركوس الابن في يونيو. وتأتي الزيارة في إطار جهود واشنطن لإظهار التزامها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي يتسع فيها نفوذ الصين.

وتوترت العلاقات بين الفلبين والولايات المتحدة منذ سنوات في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي القريب من بكين.

تعزيز التحالف

تسعى واشنطن إلى تعزيز تحالفها الأمني مع مانيلا في ظل الرئاسة الجديدة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

يشتمل هذا التحالف على معاهدة دفاع مشترك واتفاق تعاون دفاعي معزز يعود إلى العام 2014 ويعرف اختصارًا بـ EDCA ويتيح للجيش الأمريكي تخزين معدات وإمدادات دفاعية في قواعد فلبينية متعددة.

مواجهة الصين

بموجب هذا الاتفاق، يمكن للقوات الأمريكية الوصول إلى خمس قواعد عسكرية في الأرخبيل.

وظل الاتفاق متوقفًا في ظل حكم دوتيرتي، لكن الولايات المتحدة والفلبين تعهدتا تسريع تطبيقه في مواجهة الصين.