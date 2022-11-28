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يوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية

أول صور وفيديو لتصميم مطار الملك سلمان الدولي بالرياض

2022-11-28 الساعة 5:46
أول صور وفيديو لتصميم مطار الملك سلمان الدولي بالرياض
المواطن - الرياض

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أظهرت صورًا ومقاطع فيديو التخطيطات الأولية لمشروع مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، الذي يمتد على مساحة تقارب 57 كم²، والتي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و6 مدارج طيران.

 

كما يشمل المطار 12 كم² من المرافق المساندة، والأصول السكنية، والترفيهية، والمحلات التجارية، والعديد من المرافق اللوجستية.

 

وبهذا سيكون مطار الملك سلمان واحدًا من أكبر المطارات في العالم، وسيمتد ويسهم المطار الجديد في دعم خطط المملكة لتكون مدينة الرياض ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم، ولمواكبة النمو المستمر في عدد سكان العاصمة الرياض الذي يستهدف الوصول إلى ما يتراوح 15 و20 مليون نسمة بحلول عام 2030.

استحداث آلاف الوظائف

ومن المتوقع أن يُساهم مشروع مطار الملك سلمان الدولي بحوالي 27 مليار ريال سعودي سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسيعمل المطار على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030.

كما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3,5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2050.
وسيتم تنفيذ المرافق السكنية والترفيهية والمحلات التجارية، وفق أفضل المعايير الابتكارية، بتصاميم تحاكي الثقافة السعودية، ليوفر تجربة سفر فريدة بخدمات انسيابية وبكفاءة وفاعلية للزوار والمسافرين.

 

شهادة LEED

ويضع مطار الملك سلمان الدولي الاستدامة ضمن أولوياته، حيث يستهدف الحصول على شهادة LEED البلاتينية للمشاريع الصديقة للبيئة، وسيكون مدعومًا بموارد الطاقة المتجددة.

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