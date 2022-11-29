أول طائرة تحلق بوقود الهيدروجين

في ظل اتجاه العالم نحو حلول مستدامة، أجرت شركة إيزي جيت، وشركة رولز-رويس، اختبار لتزويد محرك طائرة بوقود الهيدروجين، وذلك في أول تجربة من نوعها في العالم.

قالت الشركتان: إن الاختبار الأرضي كان خطوة رئيسة نحو إثبات أن الهيدروجين يتجه بقوة لأن يكون وقود طيران خاليًا من الكربون، حسبما ذكرت وكالات الأنباء.

أجري الاختبار في موقع بوسكومب داون، التابع لوزارة الدفاع في أمسبري بإنجلترا.

صفر الانبعاثات الكربونية

جدير بالذكر أن الشركتين شكلتا شراكة مؤخرًا، بهدف إظهار أنه يمكن استخدام الهيدروجين في مجموعة من الطائرات من منتصف عام 2030 فصاعدًا.

وتتعهد الشركتان بالوصول إلى صفر الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.