أول لاعب يرفض الاحتفال بهدفه في كأس العالم

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة تراجع لاعب منتخب سويسرا بريل إيمبولو، عن الاحتفال بعد تسجيله هدفًا في مرمى بلده الأصلي الكاميرون، اليوم الخميس، في مونديال كأس العالم.

بدا وكأنه يعتذر

وبحسب الفيديو المتداول، اختار بريل إيمبولو عدم الاحتفال ورفع يديه، وبدلًا من ذلك بدا أنه يعتذر.

وسارع المعجبون إلى الثناء على إمبولو، وهو من أصل كاميروني، بسبب احترامه لبلده الأصلي، حيث انتقلوا إلى تويتر للتعبير عن إعجابهم باحتفاله الصامت.

كاميروني الأصل

من المعروف أن إمبولو، البالغ من العمر 25 عامًا، ولد في العاصمة الكاميرونية ياوندي، قبل أن ينتقل إلى فرنسا مع والدته في سن الخامسة، حيث التقت بزوجها السويسري المستقبلي.

لكن بعد فترة وجيزة، انتقلت العائلة إلى بازل، حيث مارس إمبولو مهنته كلاعب شاب، ونتيجة لذلك، حصل على الجنسية السويسرية في عام 2014، بحسب تقرير لصحيفة “ديلي ميل”.