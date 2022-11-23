أول مشروع في السعودية لتحويل النفط إلى بتروكيماويات

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أعلن وزير الطاقة، عبدالعزيز بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، عن اعتزام شركة سابك، بالتعاون مع أرامكو، البدء في أول مشروع في المملكة لتحويل البترول الخام إلى بتروكيماويات في مدينة رأس الخير بسعة تبلغ 400 ألف برميل.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح مبنى سابك في الجبيل، برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث يعد قطاع البتروكيماويات الأكثر نموًّا في الطلب على البترول عالميًّا، وسيستمر هذا التسارع في النمو خلال السنوات القادمة بنسبة 60% حتى عام 2040.
وتستهدف منظومة الطاقة التوسع في صناعة البتروكيماويات التحويلية، لزيادة الاستهلاك في السوق الوطنية من البتروكيماويات الأساس من 15% إلى حوالي 40% من إجمالي الإنتاج المحلي للبتروكيماويات.
وتعد المملكة اليوم رابع أكبر منتج عالمي للبتروكيماويات، كما أنها تمتلك جميع المقومات اللازمة لتنمية هذا القطاع بشكل أكبر مستقبلًا.