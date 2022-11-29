أونانا خارج قائمة المنتخب الكاميروني رسميًّا

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الاثنين، إيقاف أندريه أونانا حارس مرمى المنتخب الأول، لأسباب تأديبية بعد ما بدر منه قبل مباراة منتخب الكاميرون الملقب بـ(الأسود) ضد صربيا.

أسباب الاستبعاد

واستبعد المنتخب الكاميروني، الاثنين، الحارس أندريه أونانا، من قائمة اللاعبين في منافسات كأس العالم 2022، لأسباب تأديبية.

وكشف الاتحاد الكاميروني خلال بيان له أنه بناءً على قرار ريجوبرت سونج المدير الفني للمنتخب الكاميروني، تقرر إيقاف الحارس الدولي أندريه أونانا مؤقتًا لأسباب تأديبية.

دعم المنتخب

وأكمل بيان الاتحاد الكامبيروني لكرة القدم، الاثنين: “نؤكد دعمنا للمدير الفني للمنتخب وسياستنا هدفها المحافظة على الالتزام والانضباط داخل المنتخب”.

واختتم البيان الكاميروني: “الاتحاد يلتزم بصناعة أجواء جيدة وتوفير كل السبل من أجل تقديم المنتخب أداء مميزًا”.

ويتواجد منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022، بمنافسة صربيا والبرازيل وسويسرا، وهي المجموعة التي يتصدرها منتخب السامبا برصيد 6 نقاط.