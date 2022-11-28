أونانا يُغادر معسكر الكاميرون بعد استبعاده

كشفت تقارير صحفية، عن أن اللاعب أندري أونانا حارس مرمى منتخب الكاميرون، قد غادر معسكر منتخب بلاده غاضبًا بعد استبعاده بقرار تأديبي من المدرب ريجوبر سونج، من مباراة صربيا التي انتهت اليوم بالتعادل 3-3 في كأس العالم.

تصرف مثير من أونانا

وقالت صحيفة Mirror البريطانية إن أونانا صاحب الـ26 عامًا غادر معسكر منتخب بلاده في قطر اليوم، بعد استبعاده ليمتنع نهائيًا عن المشاركة في المباريات المتبقية لبلاده في المونديال القطري.

وكان أونانا دخل في خلاف مع المدرب سونج، بسبب طريقة لعب الحارس الكاميروني، لكن الأخير اعترض فتم استبعاده من مباراة صربيا ليقرر ترك معسكر منتخب بلاده نهائيًا، وشارك بدلًا منه حارس أبها إيباسي أمام صربيا.

الكاميرون ضد صربيا

وفي مباراة صربيا، نجح منتخب الأسود غير المروضة في التقدم بالهدف الأول عبر اللاعب جان شارل بالدقيقة الـ30 من ركلة ركنية.

وتمكن المنتخب الصربي قبل نهاية الشوط الأول من قلب الطاولة على منتخب الكاميرون بإحراز هدفين عبر اللاعبين يافلوفيتش وسيرجي سافيتش في الدقيقتين الـ 45 والدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، عزز منتخب صربيا من تقدمه بالهدف الثالث عبر اللاعب ميتروفيتش في الدقيقة الـ53.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المنتخب الإفريقي في طريقه لتوديع المونديال، دخل اللاعب فينسينت أبو بكر بديلًا ليُنقذ منتخب بلاده من الهزيمة أمام المنتخب الصربي.

ونجح أبو بكر في إحراز الهدف الثاني لمنتخب بلاده بالدقيقة الـ64 بطريقة جميلة ثم صنع الهدف الثالث للاعب تشوبو موتينج في الدقيقة الـ66 لتُصبح النتيجة 3-3 بين المنتخبين.