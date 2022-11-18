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بعد حسم قائمة 2022

أي الأندية أكثر دعمًا للمنتخب بالدوليين في كأس العالم؟

2022-11-18 الساعة 8:20
أي الأندية أكثر دعمًا للمنتخب بالدوليين في كأس العالم؟
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المواطن - بندر الشهري

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مع إعلان القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني المشاركة بمونديال كأس العالم بقطر 2022؛ واستعدادها لقص شريط المشاركة السادسة تاريخيًا أمام المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل؛ تكون الأسماء الدولية المختارة قد ضمنت تسجيل نفسها ضمن اللائحة الشرفية التي نالت شرف تمثيل الوطن بالمونديال.

السعودية بكأس العالم

وانضمت هذه القائمة إلى خمس قوائم دولية سابقة كانت قد نالت ذات الشرف بمونديالات 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.

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ولكن يا ترى أي الأندية وتحديدًا الخمسة الكبار الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب كان الأكثر دعمًا للمنتخب بالأسماء الدولية طوال مشاركاته الست في كأس العالم؟.

الأخضر في كأس العالم 1994
لاعبو المنتخب في مونديال 1994

الأندية الأكثر دعمًا للمنتخب

المواطن” قلبت ومن خلال الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بتويتر في أوراق قوائم المنتخب النهائية الست ورصدت أرقامها وخرجت بحصيلة رقمية؛ جاءت وبحسب الجدول كالتالي:

أكثر الأندية دعما للمنتخبات في كأس العالم
الأندية الأكثر دعمًا للمنتخبات

ويظهر من خلال الاحصائية رقميًا أن الهلال هو النادي الأكثر دعمًا لـ منتخب السعودية بواقع 45 لاعبًا، يليه الأهلي بـ 30 لاعبًا، ثم الاتحاد بـ 19 لاعبًا، ثم الشباب بـ 17 لاعبًا، وأخيرًا النصر بـ 16 لاعبًا.

المنتخب السعودي في كأس العالم 2018
لاعبو المنتخب في كأس العالم 2018

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