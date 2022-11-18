أي الأندية أكثر دعمًا للمنتخب بالدوليين في كأس العالم؟

مع إعلان القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني المشاركة بمونديال كأس العالم بقطر 2022؛ واستعدادها لقص شريط المشاركة السادسة تاريخيًا أمام المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل؛ تكون الأسماء الدولية المختارة قد ضمنت تسجيل نفسها ضمن اللائحة الشرفية التي نالت شرف تمثيل الوطن بالمونديال.

السعودية بكأس العالم

وانضمت هذه القائمة إلى خمس قوائم دولية سابقة كانت قد نالت ذات الشرف بمونديالات 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.

ولكن يا ترى أي الأندية وتحديدًا الخمسة الكبار الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب كان الأكثر دعمًا للمنتخب بالأسماء الدولية طوال مشاركاته الست في كأس العالم؟.

الأندية الأكثر دعمًا للمنتخب

“المواطن” قلبت ومن خلال الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بتويتر في أوراق قوائم المنتخب النهائية الست ورصدت أرقامها وخرجت بحصيلة رقمية؛ جاءت وبحسب الجدول كالتالي:

ويظهر من خلال الاحصائية رقميًا أن الهلال هو النادي الأكثر دعمًا لـ منتخب السعودية بواقع 45 لاعبًا، يليه الأهلي بـ 30 لاعبًا، ثم الاتحاد بـ 19 لاعبًا، ثم الشباب بـ 17 لاعبًا، وأخيرًا النصر بـ 16 لاعبًا.