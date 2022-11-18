طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم ! أي الأندية أكثر دعمًا للمنتخب بالدوليين في كأس العالم؟ الریاض تحتضن قمة رایز أب الحدث الأكبر لریادة الأعمال بالشرق الأوسط معلمون عبر تويتر لوزير التعليم : بدل الانتداب الداخلي مهزلة .. لسنا أقل من سابك تركي الحمد: محمد بن سلمان لا يشد الرحال إلا لخدمة الوطن صورة ولي العهد حديث المغردين: حي ذا الشوفة يا وجه السعد تفاصيل تعديل نظام ضريبة الدخل خطيب المسجد النبوي : ما ينشر في الإعلام حول الأبراج والنجوم من الكهانة والتنجيم طفلة تنطق كلماتها الأولى ورسالة من والدتها للأمير سعود بن فرحان مشاركة ولي العهد في APEC تعكس التقدير العالمي لمكانة المملكة وقيادتها
مع إعلان القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني المشاركة بمونديال كأس العالم بقطر 2022؛ واستعدادها لقص شريط المشاركة السادسة تاريخيًا أمام المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل؛ تكون الأسماء الدولية المختارة قد ضمنت تسجيل نفسها ضمن اللائحة الشرفية التي نالت شرف تمثيل الوطن بالمونديال.
وانضمت هذه القائمة إلى خمس قوائم دولية سابقة كانت قد نالت ذات الشرف بمونديالات 1994، 1998، 2002، 2006 و2018.
ولكن يا ترى أي الأندية وتحديدًا الخمسة الكبار الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الشباب كان الأكثر دعمًا للمنتخب بالأسماء الدولية طوال مشاركاته الست في كأس العالم؟.
“المواطن” قلبت ومن خلال الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بتويتر في أوراق قوائم المنتخب النهائية الست ورصدت أرقامها وخرجت بحصيلة رقمية؛ جاءت وبحسب الجدول كالتالي:
ويظهر من خلال الاحصائية رقميًا أن الهلال هو النادي الأكثر دعمًا لـ منتخب السعودية بواقع 45 لاعبًا، يليه الأهلي بـ 30 لاعبًا، ثم الاتحاد بـ 19 لاعبًا، ثم الشباب بـ 17 لاعبًا، وأخيرًا النصر بـ 16 لاعبًا.