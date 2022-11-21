إثيوبيان خالفا نظام الحدود في قبضة الأمن

ألقت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على مخالفَين لنظام أمن الحدود بحوزتهما مواد مخدرة.

مخالفة وحيازة مخدرات

وفي التفاصيل، قال الأمن العام في بيان صادر عنه اليوم، الاثنين، إن شرطة منطقة المدينة المنورة، قبضت على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بحوزتهما 139 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.

إيقاف وإحالة

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.