إحباط تهريب مليوني قرص من مادة الإمفيتامين المخدر

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صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (2,035,200) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة ألواح خشبية للمطابخ، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهم (4) أشخاص: مقيم ووافدان زائران من الجنسية السورية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأكد النجيدي، أن وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة.