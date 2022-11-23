إحباط تهريب 26.5 طن قات و290170 قرصًا محظورًا وضبط 82 مهربًا

صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام
أعلنت وزارة الداخلية، إحباط محاولات تهريب 26.5 طن من نبات القات المخدر و671 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و290170 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.
إحباط محاولات تهريب (26.5) طن من نبات القات المخدر و(671) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(290,170) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/Azakj9TCu8قد يهمّك أيضاً
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) November 23, 2022
وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: (نجران، وجازان، وعسير، والشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة)، أحبطت محاولات تهريب (26.5) طن من نبات القات المخدر، و (671) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و (290,170) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.
وأضاف أنه تم القبض على مهربيها، وعددهم (82) متهماً، منهم (18) مواطناً، و (64) مخالفاً لنظام أمن الحدود، وهم: (34) من الجنسية الإثيوبية، و (30) من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.