إحباط تهريب 26.5 طن قات و290170 قرصًا محظورًا وضبط 82 مهربًا

أعلنت وزارة الداخلية، إحباط محاولات تهريب 26.5 طن من نبات القات المخدر و671 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و290170 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

تفاصيل العمليات الأمنية

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: (نجران، وجازان، وعسير، والشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة)، أحبطت محاولات تهريب (26.5) طن من نبات القات المخدر، و (671) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، و (290,170) قرصاً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي.

ضبط المهربين

وأضاف أنه تم القبض على مهربيها، وعددهم (82) متهماً، منهم (18) مواطناً، و (64) مخالفاً لنظام أمن الحدود، وهم: (34) من الجنسية الإثيوبية، و (30) من الجنسية اليمنية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.