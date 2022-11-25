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راح ضحيتها 200 ألف شخص

إحباط عملية احتيال بنكي كبرى في لندن

2022-11-25 الساعة 12:30
إحباط عملية احتيال بنكي كبرى في لندن
المواطن - متابعة

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ضبطت وكالات إنفاذ القانون الدولية، متجر احتيال عالمي خدع الضحايا بقيمة عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

التفاصيل

وأغلقت شرطة العاصمة البريطانية لندن، أمس الخميس، موقع “آي سبوف” للاحتيال، واعتقلت أكثر من 100 شخص في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالقضية، وفقًا لوكالة بلومبرغ” للأنباء.

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ونسقت شرطة لندن، مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ووكالة تطبيق القانون الأوروبية “يوروبول”، والسلطات الهولندية لتنفيذ الاعتقالات.

وسمح “آي سبوف” للمحتالين، الذين دفعوا بعملة بيتكوين، بإخفاء أرقام هواتفهم، لذا يبدو أنهم كانوا يتصلون من البنوك الكبرى، بما فيها “باركليز” و”إتش إس بي سي” و”لويدز” لخداع الناس بإعطائهم تفاصيل شخصية.

20 شخصًا كل دقيقة

واتصل المحتالون بما يصل إلى 20 شخصًا كل دقيقة، وحصل “آي سبوف” على نحو 2ر3 مليون جنيه إسترليني (9ر3 مليون دولار) خلال فترة 20 شهرًا من هذا المخطط.

وأفادت شرطة لندن أن الخسائر المبلغ عنها نتيجة مكالمات “آي سبوف” والرسائل النصية تبلغ حوالي 48 مليون جنيه إسترليني، مضيفة أنه نظرًا لعدم الإبلاغ عن الاحتيال بشكل كبير، يُعتقد أن المبلغ الكامل أعلى من ذلك بكثير.

وأبلغ 4785 شخصًا عن عمليات احتيال بمبالغ وصلت إلى 10000 جنيه إسترليني، في حين خسر واحد من الضحايا بمفرده 3 ملايين جينيه إسترليني، وذلك مع وصول العدد الكلي للضحايا في العالم 200 ألف ضحية.

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