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الاحتجاجات تعم المدن

إحراق صورة قاسم سليماني في شوارع إيران

2022-11-21 الساعة 12:54
إحراق صورة قاسم سليماني في شوارع إيران
المواطن - متابعة

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق إحراق المحتجين الإيرانيين، مساء أمس الأحد، صورة قائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني، في مدينة نيكشهر بلوشستان.

احتجاجات

ولا تزال الاحتجاجات والإضرابات الواسعة والتجمعات والاعتصامات الطلابية مستمرة في مختلف المدن الإيرانية.

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من جانبها، عبرت منظمات حقوق الإنسان عن قلقها على مصير المحتجين المناهضين للحكومة في مدينة مهاباد الإيرانية بعد إرسال أفراد من الحرس الثوري الإيراني بكامل أسلحتهم إلى المدينة أمس السبت.

وأظهرت عشرات اللقطات على الإنترنت إطلاق كثيف للنار في مناطق سكنية وسمعت أصوات صراخ السكان المدنيين.

ووردت تقارير عن فرض حالة الطوارئ وقطع الاتصالات في المدينة.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية عن قلاقل في المدينة التي تقطنها أغلبية كردية غربي إيران واعتقال مشاركين في الاحتجاجات.

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