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بعد فوزه على الأرجنتين

إحصائية تُبشر المنتخب السعودي بالتأهل متصدرًا

2022-11-29 الساعة 9:47
إحصائية تُبشر المنتخب السعودي بالتأهل متصدرًا
المواطن - مروة نبيل

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يأمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الظهور بشكل مميز ضد المكسيك، وتحقيق الفوز، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم 2022.

مواجهة المكسيك

ويُلاقي المنتخب السعودي نظيره المكسيكي على استاد لوسيل، مساء يوم غد الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

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وجاء ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 قبل مباريات الغد، كالتالي؛ بولندا في الصدارة برصيد 4 نقاط، ثم الأرجنتين بـ3 نقاط، بالتساوي مع الأخضر، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

المنتخب السعودي يسعى للتأهل في الصدارة

ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لاستكمال مسيرته التاريخية في مونديال 2022، بعد فوزه على الأرجنتين، والتأهل إلى دور الـ16 للمرة الثانية في تاريخه.

ونجحت جميع المنتخبات التي فازت على الأرجنتين بالجولة الأولى في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من كأس العالم في صدارة المجموعة، الأمر الذي يُحفز لاعبي الأمر ذاته، والفوز على المكسيك غدًا.

سلمان الفرج ضد الأرجنتين 1
مباراة السعودية والأرجنتين

وخسر منتخب الأرجنتين، أول مباراة في كأس العالم 4 مرات، أمام ألمانيا الغربية في 1958 ونجحت في الوصول إلى نصف النهائي، بولندا عام 1974، بلجيكا في 1982 والكاميرون عام 1990، وتمكنت من التأهل لربع النهائي.

ويملك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أكثر من فرصة للتأهل إلى الدور التالي من كأس العالم 2022، حيث إن الفوز يضمن صعوده، فيما يكفيه التعادل، ولكن هذا الأمر مرهون بنتيجة مواجهة الأرجنتين وبولندا.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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