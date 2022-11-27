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وفق الشروط والمتطلبات اللازمة

إحكام تدعو أصحاب الطلبات المقدمة إلى سرعة استكمالها

2022-11-27 الساعة 1:59
إحكام تدعو أصحاب الطلبات المقدمة إلى سرعة استكمالها
المواطن - واس

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دعت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، المستفيدين المتقدمين بطلبات تملك عبر منصة “إحكام” إلى سرعة استكمال نواقص طلباتهم وفق الشروط والمتطلبات اللازمة.

أهمية استكمال الطلبات

وأوضحت الأمانة أن ذلك للطلبات المقدمة المحفوظة دون استكمال المطلوب ومنها : تعبئة البيانات اللازمة لقبول الطلب، وإرفاق الوثائق والمستندات، واستيفاء الإقرارات اللازمة، إضافةً إلى الطلبات التي بانتظار قبول المكتب الهندسي، وكذلك الطلبات التي بانتظار سداد المقابل المالي.

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خدمة التواصل مع المستفيدين

يُذكر أن الأمانة أتاحت خدمة التواصل مع المستفيدين، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافةً إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم (920035544)، وحساب “إحكام” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @Ehkaam_sa، والبريد الإلكتروني: [email protected]

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