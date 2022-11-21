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إحكام : لا تعديل على طلب تملك العقار أثناء مراجعته

2022-11-21 الساعة 5:48
إحكام : لا تعديل على طلب تملك العقار أثناء مراجعته
المواطن -الرياض

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جددت منصة إحكام التأكيد على عدم قدرة صاحب طلب تملك العقار التعديل في الطلب أثناء مرحلة المراجعة.
جاء ذلك ردًا على سؤال تلقته المنصة عبر تويتر جاء فيه :” لدي خطأ في موقع العقار أريد تعديله هل أقدر أعدله؟”

وردت المنصة بالقول: لا يمكن إعادة فتح الطلبات أثناء مراجعتها، يتم مراجعة طلبك وسيتم إشعارك عبر حسابك في المنصة في حال وجود نقص بالمستندات أو الحاجة للتعديل على طلبك.

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طلبات التملك

وفي وقت سابق حثت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات الجميع على سرعة استكمال طلبات تملك العقارات قبل الإغلاق بتاريخ 29 نوفمبر الجاري، حيث لن يتم استقبال أي طلب لتملك العقارات على المنصة باستثناء طلبات التعديل الشكلي.

التعديل الشكلي

وأوضحت الأمانة أن التعديل الشكلي يقصد به كافة التعديلات والنواقص التي لا توثر في مساحة الصك بالزيادة، كإضافة المساحة فقط مع وجود الأطوال، أو إضافة أو تعديل السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة، أو إضافة عرض الشارع أو اسم الحي ونحو ذلك.

استيفاء المتطلبات

وكانت الأمانة أوضحت في وقت سابق أن من بين الملاحظات التي رصدتها طلبات لم تستكمل سداد المقابل المالي، أو عدم تقديم شهادة الضمان الاجتماعي، أو أن الطلب لا يزال لدى المكتب الهندسي، منوهة بوجود طلبات تم إعادتها لصاحب الطلب لاستيفاء بعض المتطلبات اللازمة لدراسة الطلب، ولم يقم المستفيد باستكمال المطلوب حتى تاريخه.

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