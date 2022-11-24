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تنتهي بتاريخ 5 جمادى الأولى 1444 هـ

إحكام: 7 أيام على انتهاء فترة تقديم طلبات تملك العقارات

2022-11-24 الساعة 12:53
إحكام: 7 أيام على انتهاء فترة تقديم طلبات تملك العقارات
المواطن - واس

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أوضحت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” أنه لم يتبقَّ سوى (7) أيام على انتهاء فترة استقبال طلبات تملك العقارات، التي تنتهي بتاريخ 5 / 5 / 1444 هـ الموافق 29 /11/ 2022م.

وبينت الأمانة العامة في بيان لها اليوم، أنها تعمل بشكل حثيث على دراسة طلبات تملك العقارات والتأكد من استيفائها للشروط والمتطلبات المعتمدة مع الجهات الحكومية الأخرى، مفيدة أنَّه يشترط في جميع طلبات التملُّك أن يكون العقار محل الطلب قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679 ) في 9 / 11 / 1387هـ ، وأن يقدم الطلب قبل تاريخ 5/5/ 1444هـ، وألا يكون العقار ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، إضافة إلى تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب.

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طلب تملك العقار

وأكدت أنَّ اللجان لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحكمٍ مكتسبٍ للصفة النهائية، أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيًّا من المشروعات التنموية الأخرى، وذلك وفقاً لقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.

وأفادت الأمانة بأنها أتاحت العديد من قنوات التواصل مع المستفيدين حرصًا على خدمتهم، وتقديم الإيضاحات المتعلقة بشروط وآلية التقديم، والوثائق والمستندات المطلوبة، إضافةً إلى الرد على جميع الاستفسارات، وتلقي الملاحظات، من خلال مركز التواصل الموحد على الرقم (920035544)، وحساب “إحكام” على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @Ehkaam_sa، وكذلك البريد الإلكتروني: [email protected]

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