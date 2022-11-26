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حفاظًا على الأمن القومي الأمريكي

إدارة بايدن تحظر بيع واستيراد منتجات هواوي

2022-11-26 الساعة 11:24
إدارة بايدن تحظر بيع واستيراد منتجات هواوي
المواطن - متابعة

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قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الموافقة على حظر معدات اتصالات جديدة من شركتي هواوي تكنولوجيز وزد تي آي الصينيتين، لأنهما تشكلان خطرًا غير مقبول على الأمن القومي للبلاد.

حظر استيراد

وأعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، أنها أقرت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها شركة داهوا تكنولوجي المصنعة لأجهزة المراقبة وشركة هانغتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة وشركة هيتيرا للاتصالات، بحسب ما أفادت رويترز.

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وقالت رئيسة اللجنة جيسيكا روزنوورسيل، في بيان أمس الجمعة، إن هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأمريكي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات. فيما لم تصدر هواوي أو زد تي آي وداهوا وهيكفيجن وهيتيرا أي تعليق.

حماية من التجسس

وتمثل تلك الخطوة أحدث حملة تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة وسط مخاوف من أن تستخدمها بكين للتجسس على الأمريكيين.

وكانت لجنة الاتصالات الاتحادية أعلنت في يونيو 2021 أنها تدرس حظر جميع تصاريح المعدات لجميع الشركات المدرجة في القائمة المشمولة.

الأمن القومي

جاء ذلك بعد تصنيف خمس شركات صينية في مارس 2021 على أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي بموجب قانون عام 2019 الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأمريكية وهي هواوي وزد تي آي و داهوا تكنولوجي و هيكفيجن وهيتيرا.

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