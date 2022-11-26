إدارة بايدن تحظر بيع واستيراد منتجات هواوي

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قررت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الموافقة على حظر معدات اتصالات جديدة من شركتي هواوي تكنولوجيز وزد تي آي الصينيتين، لأنهما تشكلان خطرًا غير مقبول على الأمن القومي للبلاد.
وأعلنت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية، أنها أقرت القواعد النهائية التي تحظر بيع أو استيراد المعدات التي تصنعها شركة داهوا تكنولوجي المصنعة لأجهزة المراقبة وشركة هانغتشو هيكفيجن للتكنولوجيا الرقمية لصناعة أجهزة الفيديو للمراقبة وشركة هيتيرا للاتصالات، بحسب ما أفادت رويترز.
وقالت رئيسة اللجنة جيسيكا روزنوورسيل، في بيان أمس الجمعة، إن هذه القواعد الجديدة جزء مهم من إجراءاتنا المستمرة لحماية الشعب الأمريكي من تهديدات الأمن القومي المتعلقة بالاتصالات. فيما لم تصدر هواوي أو زد تي آي وداهوا وهيكفيجن وهيتيرا أي تعليق.
وتمثل تلك الخطوة أحدث حملة تشنها واشنطن على شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة وسط مخاوف من أن تستخدمها بكين للتجسس على الأمريكيين.
وكانت لجنة الاتصالات الاتحادية أعلنت في يونيو 2021 أنها تدرس حظر جميع تصاريح المعدات لجميع الشركات المدرجة في القائمة المشمولة.
جاء ذلك بعد تصنيف خمس شركات صينية في مارس 2021 على أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي بموجب قانون عام 2019 الذي يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأمريكية وهي هواوي وزد تي آي و داهوا تكنولوجي و هيكفيجن وهيتيرا.