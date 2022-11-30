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 لحملة مختلف التخصصات

إدارة مشروع نيوم تعلن عن توفّر وظائف بعدة مجالات

2022-11-30 الساعة 1:43
إدارة مشروع نيوم تعلن عن توفّر وظائف بعدة مجالات
المواطن - الرياض

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل و الشروط أدناه:

المسميات الوظيفية 

  1. مدير اتصالات أول
  2. مدير العلامة التجارية – إنتاج الشاشة
  3. مدير العلامة التجارية – الألعاب
  4. مدير مراقبة تكلفة المشروع
  5. محلل أعمال الإبلاغ عن المخاطر
  6. مدير مخاطر السوق والائتمان
  7. مدير أول مشروع الجيل
  8. مدير الإستراتيجية والعمليات
  9. مدير العقد
  10. قائد العقد
  11. مهندس رئيسي – أتمتة التوزيع والتحكم
  12. محلل بيانات أول
  13. قائد حافظة البيانات
  14. محلل إستراتيجي
  15. قائد الإستراتيجية
  16. تكامل البرامج واختصاصي الأداء
  17. وغيرها

طريقة التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:
رابط التقديم : (اضغط هنا)

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