إدارة مشروع نيوم تعلن عن توفّر وظائف بعدة مجالات

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل و الشروط أدناه:

المسميات الوظيفية مدير اتصالات أول مدير العلامة التجارية – إنتاج الشاشة مدير العلامة التجارية – الألعاب مدير مراقبة تكلفة المشروع محلل أعمال الإبلاغ عن المخاطر مدير مخاطر السوق والائتمان مدير أول مشروع الجيل مدير الإستراتيجية والعمليات مدير العقد قائد العقد مهندس رئيسي – أتمتة التوزيع والتحكم محلل بيانات أول قائد حافظة البيانات محلل إستراتيجي قائد الإستراتيجية تكامل البرامج واختصاصي الأداء وغيرها طريقة التقديم:

رابط التقديم : ( للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على بوابة التوظيف الرسمية:رابط التقديم : ( اضغط هنا