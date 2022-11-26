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إرجاء محادثات سقف أسعار النفط الروسي

2022-11-26 الساعة 12:05
إرجاء محادثات سقف أسعار النفط الروسي
المواطن - متابعة

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كشف دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي عن إلغاء اجتماع لممثلي حكومات الاتحاد كان من المقرر عقده مساء الجمعة لمناقشة اقتراح مجموعة السبع فرض سقف لأسعار النفط الروسي المنقول بحرًا.

عدم التقارب

ووفقًا لأحد الدبلوماسيين، لم يكن هناك ما يكفي من التقارب في الآراء، فيما قال دبلوماسي آخر في تصريحات نشرتها رويترز: “لن يكون هناك اجتماع الليلة ولا نهاية هذا الأسبوع”.

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وتدور فكرة السقف حول منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم إلا إذا تم بيعها بأقل من السعر الذي تحدده مجموعة السبع وحلفاؤها.

عقبات امام موسكو

ونظرًا لوجود مقار شركات الشحن والتأمين الرئيسية في العالم في دول مجموعة السبع، فإن سقف السعر سيجعل من الصعب جدًّا على موسكو بيع نفطها، وهو أكبر صادراتها ويمثل حوالي 10 بالمائة من المعروض العالمي، بسعر أعلى.

وتضغط بولندا وإستونيا وليتوانيا من أجل سقف أقل بكثير من 65 إلى 70 دولارًا للبرميل الذي اقترحته مجموعة السبع، في حين ضغطت اليونان وقبرص ومالطا من أجل سقف أعلى، أو شكل من أشكال التعويض عن الخسارة المتوقعة في قطاع الشحن الكبير لديهم.

متباعدان جدًّا

وأفاد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي طلبوا عدم نشر أسمائهم أنه لم يتضح مدى قرب الجانبين من التوصل إلى اتفاق.

وأردف أحد الدبلوماسيين المقربين من المحادثات: “لا يزال الموقفان متباعدين جدًّا ولا نرى أي محاولة من الولايات المتحدة للتوفيق بين الجانبين”.

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