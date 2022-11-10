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في جامعة الإمام محمد بن سعود

إستراتيجية إغلاق دائرة الجودة بورشة عمل

2022-11-10 الساعة 1:53
إستراتيجية إغلاق دائرة الجودة بورشة عمل
المواطن - الرياض

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نظمت كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة بقسمي العلاقات العامة والإعلان والاتصال التسويقي، ورشة عمل بعنوان إستراتيجية إغلاق دائرة الجودة في الأعمال الأكاديمية في القاعة الكبرى بمبنى الكلية، وذلك يوم الثلاثاء الماضي.

تفاصيل الورشة:

وقدم الورشة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري مستشار رئيس الجامعة للتطوير والتميز المؤسسي، وأدارها الدكتور عبدالهادي القحطاني رئيس قسم العلاقات العامة، حيث تناولت الركائز الأساسية لنظام ضمان الجودة ودورها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للجامعة؛ إذ إن التطوير والتحسين المستمر في أداء الجامعة مرتبط بوجود نظام فعال لإدارة ضمان الجودة قائم على مفهوم (إغلاق دائرة الجودة)، حيث يركز النظام على دراسة وتحليل التقارير التي تعكس الأنشطة الأساسية في الجامعة، ويتضمن ذلك تقارير نواتج تعلم الطلبة في البرامج وتقارير استبانات التقييم المختلفة وتقارير مؤشرات الأداء الرئيسة وتقارير أداء أعضاء الهيئة التعليمية في مجال التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ركائز أساسية:

وتابع الأسمري قوله: تعد التقارير أعلاه بمثابة الركائز الأساسية الموجهة لعمليات التطوير والتحسين المستمر في الجامعة.

كما كان هناك حضور كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب، وعلى رأس هذا الحضور سمو عميد كلية الإعلام والاتصال سعد بن سعود آل سعود ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

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