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اختبارات جماعية لمنع العدوى

إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين

2022-11-23 الساعة 9:35
إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين
المواطن - متابعة

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ستجري مدينة تشنغدو الصينية، بداية من اليوم الأربعاء، اختبارات جماعية لسكانها للكشف عن كوفيد-19 وتستمر إلى 27 نوفمبر، بحسب إشعار حكومي صدر في وقت متأخر من مساء أمس.

منع الانتشار

وقال هوانغ هوي، نائب مدير لجنة الصحة في بلدية تشنغدو: من أجل اكتشاف المصابين في أسرع وقت ممكن وقطع سلسلة انتقال العدوى والحد من الانتشار السريع للوباء، قررت السلطات الصحية إجراء اختبارات جماعية في أنحاء المدينة في الفترة من 23-27 نوفمبر.

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يأتي ذلك فيما ذكرت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأربعاء، أن الصين سجلت 29157 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 22 نوفمبر، منها 2719 إصابة مصحوبة بأعراض و26438 بدون أعراض.

إصابات جديدة

وسجلت الصين 28127 إصابة جديدة في اليوم السابق منها 2225 مصحوبة بأعراض و25902 بدون أعراض.

ولم تسجل الصين حالات وفاة جديدة، بعد تسجيل حالتين في اليوم السابق، ليظل الإجمالي عند 5231.

عدد الإصابات

وسجل بر الصين الرئيسي، حتى أمس الثلاثاء، 293,506 إصابات ظهرت عليها أعراض فيروس كورونا.

وأشارت بيانات الحكومة المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 338 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و1098 دون أعراض. وتم تسجيل 274 إصابة مصحوبة بأعراض و1164 دون أعراض في اليوم السابق.

صفر كوفيد

وذكرت هيئة الصحة المحلية في شنغهاي، مركز الصين المالي، أنها سجلت 15 حالة مصحوبة بأعراض و53 بدون أعراض، مقابل ست أربع حالات مصحوبة بأعراض و44 بدون أعراض في اليوم السابق.

وتتمسك ثاني قوة اقتصادية في العالم بسياسة صفر كوفيد، ففرضت تدابير إغلاق مفاجئة وعمليات فحص وحجر صحي واسعة النطاق للسيطرة على تفشي الوباء، وهي سياسة نجحت في المراحل الأولى من انتشار الفيروس. لكن موجة الإصابات الأخيرة تشكل اختبارًا لمدى إمكانية هذه السياسية على الصمود.

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