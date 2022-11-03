إصابة جراء حريق مستودع بالعاصمة المقدسة

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أخمد الدفاع المدني في العاصمة المقدسة حريقًا في مستودع.
وأكد الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه نتج عن الحادث إصابة شخص، تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ونشر المدني لقطات تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.