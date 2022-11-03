إصابة جراء حريق مستودع بالعاصمة المقدسة

أخمد الدفاع المدني في العاصمة المقدسة حريقًا في مستودع.

إصابة شخص:

وأكد الدفاع المدني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه نتج عن الحادث إصابة شخص، تم نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونشر المدني لقطات تبين عملية مكافحة الحريق والسيطرة عليه.