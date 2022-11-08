إصابة جيوفاني مأزق للتانجو بالمونديال

يعاني منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، من ضربة قوية تتمثل في غياب أحد نجوم الفريق عن بطولة كأس العالم قطر 2022، وهو جيوفاني لو سيلسو بسبب الإصابة.

عملية جراحية

وبحسب شبكة TyC الأرجنتينية، فإن جيوفاني لو سيلسو سوف يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة، حيث ‏سيصدر فياريال بيانًا يكشف فيه عن طبيعة الإصابة.

وأكدت الشبكة، أنه سيتعين على جيوفاني لو سيلسو الخضوع لعملية جراحية، وسيتم استبعاده من قبل ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني.

الأرجنتين والسعودية

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022، والتي تضم كلاً من منتخبات المكسيك، بولندا، بالإضافة إلى منتخب السعودية.

ويواجه راقصو التانجو المنتخب الوطني الأول في أول لقاءاتهما بالمونديال في قطر ويعاني المنتخب السعودي حاليًا بسبب إصابة القائد سلمان الفرج في الكتف.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري، حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا، قبل أن تتم زيادة عدد تلك المنتخبات إلى 48 بداية من نسخة عام 2026.