إصابة زعيم هونج كونج بفيروس كورونا

أثبتت الاختبارات الطبية إصابة جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج بكوفيد-19 بعد عودته من قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك في بانكوك، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينج وزعماء آخرين.

بيان رسمي

ووفقًا لموقع سكاي نيوز، لا تخضع مدينة هونج كونج وهي مركز مالي عالمي لنفس القيود الصارمة المطبقة في بقية الأراضي الصينية لاحتواء كوفيد-19.

وقالت حكومة هونج كونج، في بيان اليوم الاثنين، إن لي سيخضع للحجر الصحي بعد ثبوت إصابته عن طريق اختبار بي.سي.آر في المطار الليلة السابقة.

فترة عزل

وأضافت: خلال فترة العزل، سيعمل جون لي من المنزل ويحضر الاجتماعات عبر الاتصال المرئي حسب الحاجة.

وتفحص هونج كونج جميع الوافدين في مطارها ويتوجب على الذين تثبت إصابتهم الخضوع لإجراءات العزل، في حين يتعين على الذين جاءت نتائج اختباراتهم سلبية تجنب الحانات وأماكن أخرى لمدة ثلاثة أيام.