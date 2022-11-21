Icon

هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
العالم
بعد لقاء زعماء في قمة أبيك

إصابة زعيم هونج كونج بفيروس كورونا

2022-11-21 الساعة 1:39
إصابة زعيم هونج كونج بفيروس كورونا
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

أثبتت الاختبارات الطبية إصابة جون لي، الرئيس التنفيذي لهونج كونج بكوفيد-19 بعد عودته من قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي أبيك في بانكوك، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينج وزعماء آخرين.

بيان رسمي

ووفقًا لموقع سكاي نيوز، لا تخضع مدينة هونج كونج وهي مركز مالي عالمي لنفس القيود الصارمة المطبقة في بقية الأراضي الصينية لاحتواء كوفيد-19.

قد يهمّك أيضاً
Img

المسحل: بعد مقر الإقامة ليس له تأثير على الأخضر

Img

أحمد سعد يتصدر يوتيوب بـ وقت شدة

وقالت حكومة هونج كونج، في بيان اليوم الاثنين، إن لي سيخضع للحجر الصحي بعد ثبوت إصابته عن طريق اختبار بي.سي.آر في المطار الليلة السابقة.

فترة عزل

وأضافت: خلال فترة العزل، سيعمل جون لي من المنزل ويحضر الاجتماعات عبر الاتصال المرئي حسب الحاجة.

وتفحص هونج كونج جميع الوافدين في مطارها ويتوجب على الذين تثبت إصابتهم الخضوع لإجراءات العزل، في حين يتعين على الذين جاءت نتائج اختباراتهم سلبية تجنب الحانات وأماكن أخرى لمدة ثلاثة أيام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير