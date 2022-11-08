إصابة سلمان الفرج قد تدفع رينارد لقرار حاسم

يبدو أن إصابة سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي التي تعرض لها في مباراة آيسلندا الودية جعلت مصيره غامضًا حول المشاركة بـ كأس العالم في قطر، الأمر الذي قد يدفع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر لتأجيل إعلان القائمة النهائية المشاركة في المونديال

ومنذ بدء معسكر المنتخب السعودي في الإمارات، وعانى الأخضر من إصابة الحارس فواز القرني بقطع في الرباط الصليبي، إضافة لإصابة الفرج وعدم جاهزية ناصر الدوسري وسلطان الغنام بالوقت الحالي.

إصابة سلمان الفرج

إصابة الفرج، جعلت المدرب رينارد يُفضل التريث وعدم التعجل في إعلان القائمة النهائية لمونديال قطر، حيث كان من المقرر إعلانها يوم 11 نوفمبر، مما يعني أن القائمة قد تُعلن بعد يوم الجمعة المقبلة.

وسيواجه الأخضر منتخب بنما بعد غد الخميس في آخر مباراة ودية له بمعسكر الإمارات، ثم يواجه المنتخب الكرواتي في الرياض يوم 16 نوفمبر قبل السفر إلى قطر.

4 وديات لـ الأخضر

وكان الأخضر خاض 4 وديات حتى الآن خلال معسكر الإمارات الحالي حيث فاز على مقدونيا الشمالية وتعادل مع منتخبي ألبانيا وهندوراس وفاز على منتخب آيسلندا.