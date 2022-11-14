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أزمة لأسود الأطلسي قبل البطولة

إصابة قوية للمغربي أمين حارث تحرمه من المونديال

2022-11-14 الساعة 1:40
إصابة قوية للمغربي أمين حارث تحرمه من المونديال
المواطن - متابعة

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تعرض اللاعب المنتخب المغربي أمين حارث لإصابة قوية في مباراة فريقي مارسيليا وموناكو ضمن مواجهات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، وذلك قبل أيام من انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

إصابة المهاجم المغربي أمين حارث

إصابة الركبة

وتعرض المهاجم المغربي أمين حارث لإصابة في الركبة، خلال مباراة فريقه أولمبيك مرسيليا مع موناكو في الدوري الفرنسي، مما قد يهدد مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر الذي ينطلق بعد أسبوع.

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وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديساسي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت قبل تدخل الطاقم الطبي لمرسيليا من أجل نقله إلى غرف الملابس على الحمالة.

ألم شديد

وترك حارث مكانه لديميتري باييت، الذي بدا متأثرًا برؤية زميله المغربي يتألم.

وانضم حارث إلى تشكيلة الـ26 لاعبا، التي أعلنها المدرب الجديد لـ”أسود الأطلس” وليد الركراكي، الخميس الماضي، من أجل خوض مونديال قطر 2022.

غياب طويل

ووفقًا لموقع “البطولة” المغربي، فإن إصابة أمين حارث في الركبة تبدو خطيرة، وستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وبالتالي غيابه عن صفوف أسود الأطلس المشاركة في بطولة كأس العالم 2022.

وأوضح الموقع: “سيخضع الدولي المغربي لفحوصات طبية أولية، مساء اليوم الأحد، قبل أن يُجري اختبارًا بالرنين المغانطيسي للتأكد من مدى خطورة إصابته”.

ويلعب منتخب المغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا منتخبات كل من كرواتيا وبلجيكا وكندا.

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