إصابة نجم منتخب الأرجنتين

أثار نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، خواكين كوريا قلق الجهاز الطبي لمنتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، بعد معاناته من إصابة في الركبة.

إصابة كوريا

وشارك خواكين كوريا كبديل في مباراة الأرجنتين ضد الإمارات الودية التي أُقيمت بالأمس، ونجح في هز الشباك عند الدقيقة 60، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأشارت شبكة TyC Sports، إلى أن كوريا أنهى المباراة بشعور غير مريح في الركبة اليسرى، ويعمل الجهاز الطبي للمنتخب على مراقبة حالته، وسط قلق من إمكانية تأثير الإصابة على استعداده للمشاركة في المونديال.

وخاض خواكين كوريا في 19 مباراة مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، بينهم 3 مواجهات ضمن منافسات بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، ونجح في تسجيل 4 أهداف خلال مشواره الدولي.

منتخب الأرجنتين بالمونديال

ويستعد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم السعودية، المكسيك وبولندا، وسيبدأ مشواره بمواجهة الأخضر يوم 22 نوفمبر.