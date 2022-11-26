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مرجع في نشر المعلومات الخاصة بالفعاليات والمواسم التابعة للتقويم الوطني

إطلاق منصة فعاليات السعودية لتسهيل وسرعة وصول الزوار مواقع الفعاليات

2022-11-26 الساعة 4:49
إطلاق منصة فعاليات السعودية لتسهيل وسرعة وصول الزوار مواقع الفعاليات
المواطن - واس

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أطلق المركز الوطني للفعاليات منصة “فعاليات السعودية” لتسهيل وسرعة وصول الزوار إلى مواقع الفعاليات في جميع مناطق المملكة، ومرجعاً في نشر المعلومات الخاصة بالفعاليات والمواسم التابعة للتقويم الوطني، إلى جانب بناء قاعدة بيانات تتيح الوصول لأكبر شريحة ممكنة.

وتمكّن المنصة المستخدم من اختيار الفعاليات التي تناسب رغباته، وإتاحة مواقع المناطق وطرق الوصول إليها، والوصول إلى منصات شراء التذاكر، إلى جانب دعم الجهات المسؤولة عبر تقديم قاعدة بيانات جاهزة، ومساحات خاصة للرعاة، وذلك وصولاً إلى تطبيق الهوية الخاصة بالمواسم والفعاليات باللغتين العربية والإنجليزية.

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رفع كفاءة الإنفاق

ويهدف المركز الوطني للفعاليات إلى رفع كفاءة الإنفاق في قطاع الفعاليات بجوانبه الترفيهية والثقافية كافة، وكذلك قطاعي السياحة والرياضة، من خلال تقديم منصة “فعاليات السعودية” التي تتيح تجربة رقمية معززة توفر الوصول إلى جميع المعلومات والفعاليات بسرعة وسهولة.

ويعد المركز الوطني للفعاليات المسؤول عن تنمية قطاع الفعاليات في مجالاته المختلفة، وتطوير إمكانياته لتحقيق الحد الأمثل من العوائد الاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استدامة القطاع، وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030.

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