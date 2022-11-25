إعادة النظر في مشاريع البنى التحتية ضرورة لمواجهة المناخ

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أشار متحدث الأرصاد، حسين القحطاني، اليوم الخميس، إلى ضرورة التزامن بين العمل على مشاريع البنى التحتية وبين المعلومات المناخية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، لإقامة بنى تحتية مستدامة تواكب الظواهر المناخية.
فيديو | متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: لا بد العمل على المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وأن تكون متزامنة مع المعلومات المناخية الصادرة من الأرصاد #نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/hsEP01asZgقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 24, 2022
وأوضح القحطاني، خلال مداخلة على الإخبارية، أن التغيرات المناخية التي يواجهها العالم تستدعي إعادة النظر في بعض المشاريع والبنى التحتية المتعلقة بالمدن.
وأضاف القحطاني أن المدن الموجودة في المرتفعات الجبلية تسهم في استيعاب الكثافة المطرية، ولكن هناك مدن قد لا تستوعب كميات أمطار عالية ولذلك تواجه معاناة في تجميع الأمطار عندما تتجاوز عن الحد.