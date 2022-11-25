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لاستيعاب كثافة الأمطار

إعادة النظر في مشاريع البنى التحتية ضرورة لمواجهة المناخ

2022-11-25 الساعة 12:00
إعادة النظر في مشاريع البنى التحتية ضرورة لمواجهة المناخ
المواطن - الرياض

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أشار متحدث الأرصاد، حسين القحطاني، اليوم الخميس، إلى ضرورة التزامن بين العمل على مشاريع البنى التحتية وبين المعلومات المناخية الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، لإقامة بنى تحتية مستدامة تواكب الظواهر المناخية.

التغيرات المناخية

وأوضح القحطاني، خلال مداخلة على الإخبارية، أن التغيرات المناخية التي يواجهها العالم تستدعي إعادة النظر في بعض المشاريع والبنى التحتية المتعلقة بالمدن.

وأضاف القحطاني أن المدن الموجودة في المرتفعات الجبلية تسهم في استيعاب الكثافة المطرية، ولكن هناك مدن قد لا تستوعب كميات أمطار عالية ولذلك تواجه معاناة في تجميع الأمطار عندما تتجاوز عن الحد.

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