إعدام 49 شخصًا قتلوا شابًّا ونكلوا به في الجزائر

قضت محكمة جنايات الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية بالإعدام بحق 49 متهمًا، كما تم إدانة 15 متهمًا آخرين بـ 10 سنوات سجنًا نافذًا، فيما استفاد 17 شخصًا من البراءة، وذلك في قضية مقتل الشاب جمال بن إسماعيل.

التفاصيل

وقتل الشاب جمال بن إسماعيل بطريقة بشعة في ولاية تيزي وزو، 120 كيلومترًا شرقي البلاد، وتم التنكيل بجثته في بث مباشر بموقع “فيسبوك” من قبل حشود من الناس بعد أن وجهت له زورًا تهمة إضرام النيران في منطقة الأربعاء نايت ايراثن.

واستمرت المحاكمة عدة أيام، حيث تم عرض فيديوهات مؤلمة عن الجريمة، وفقًا للوكالة الألمانية.

وطالبت النيابة العامة بإصدار أحكام الإعدام بحق 74 متهمًا لتورطهم في جريمة قتل وحرق الشاب في أغسطس 2021، خلال الحرائق المهولة التي شهدتها منطقة “الأربعاء ناث إيراثن”.