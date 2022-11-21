إعلامي قطري: لاعبو العنابي غابت عنهم الروح القتالية أمام الإكوادور

انتقد الإعلامي الرياضي القطري، خالد جاسم، أداء لاعبي منتخب بلاده (العنابي) أمام الإكوادور، أمس الأحد، في المباراة التي لعبت على ملعب البيت، وخسرها العنابي بهدفين دون رد.

غياب الجدية

وكتب الإعلامي والمذيع بقنوات الكاس القطرية، خالد جاسم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الأحد: لاعبينا ما لعبوا ولا أدوا ولا قدموا مستوى يليق بالاستعدادات والإمكانيات اللي توفرت لهم، صحيح إنها أول مشاركة لنا بكأس العالم.

وأضاف خالد جاسم عبر تويتر: كان بالإمكان أفضل مما كان، ما في جدية في اللعب وخايفين.. مهزومين.، ما في تركيز.. إنذارات مجانية.، حتى الروح القتالية غايبة للأسف.

خسارة بالافتتاح

فشل منتخب قطر الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز بمباراته الافتتاحية لنهائيات كأس العالم 2022، وخسر ضد نظيره الإكوادوري بثنائية دون رد، أمس الأحد.

وواجه منتخب قطر الأول لكرة القدم نظيره الإكوادوري، مساء اليوم الأحد، على إستاد البيت في افتتاح مونديال 2022، وفاز الفريق الضيف بهدفين دون رد سجلهما إينير فالنسيا خلال أحداث الشوط الأول.

وذكرت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن منتخب قطر أصبح أول مُضيف يخسر في مباراته الافتتاحية في نهائيات كأس العالم.

أول مشاركة

وأوضحت الشبكة الرياضية للإحصائيات أن قطر أصبح ثالث منتخب يخوض أولى مبارياته على الإطلاق في كأس العالم كمستضيف للبطولة، وذلك بعد منتخب أوروغواي الأول لكرة القدم عندما نظم مونديال 1930، وإيطاليا في نسخة عام 1934.