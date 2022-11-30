إغلاق باب التقديم على الوظائف العسكرية بالأفواج الأمنية غدًا

ينتهي غدًا الخميس، التقديم على الوظائف العسكرية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية (رجال) على رتبة (جندي) والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق.

شروط وظائف الأفواج الأمنية

وكانت وكالة شؤون الأفواج الأمنية مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية (رجال) على رتبة (جندي)، وفقًا للشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ألا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

طريقة التقديم

وقالت الإدارة إن التقديم مُتاح بدءًا من اليوم السبت بتاريخ 1444/05/02هـ الموافق 2022/11/26م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م. حيث يتم التسجيل من خلال الضغط على الرابط التالي (هنا).

ولفتت إلى أهمية تعبئة الحقول بمنتهى الدقة مشيرة إلى أنه سوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.