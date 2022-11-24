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دعوا الناس للتوقف عن السفر

إغلاق مدارج بمطار برلين بسبب نشطاء المناخ

2022-11-24 الساعة 10:48
إغلاق مدارج بمطار برلين بسبب نشطاء المناخ
المواطن - متابعة

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أغلق مدارج الإقلاع والهبوط بمطار برلين براندنبورغ، اليوم الخميس، بعد أن دخلها عدة أشخاص بشكل غير قانوني.

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وقالت جماعة معنية بمكافحة تغير المناخ: إن نشطاءها ألصقوا أنفسهم بالمدرج.

وأضافت جماعة لاست جينيريشن أو الجيل الأخير البيئية أن النشطاء دعوا الناس إلى التوقف عن السفر جوًّا، كما طالبوا الحكومة بالتوقف عن دعم هذا النوع من السفر.

وغردت شرطة برلين عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلةً: في منطقة بالمطار ليست مفتوحة للجمهور، وجدنا عدة أشخاص تمكنوا في السابق من الدخول بشكل غير قانوني، وألصق بعضهم أنفسهم بالأرض.

وأفاد متحدث باسم المطار أن الشرطة اعتقلت النشطاء، لكن المدارج مغلقة حتى يتمكن العاملون من التحقق من عدم وجود أشخاص آخرين. ولم يستطع المتحدث تحديد عدد الرحلات التي تضررت.

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