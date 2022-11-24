إم آي إس: ترسية عقد مع بترورابغ بـ 42.7 مليون ريال

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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( إم آي إس ) الموافقة على ترسية عقد توحيد مركز البيانات وتحديث تقنيات تكنولوجيا المعلومات مع بترورابغ بمبلغ إجمالي 42.7 مليون ريال.
وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم الرئيس، مرتفعًا 34.90 نقطة ليقفل عند مستوى 10965.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 80 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 220 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 100 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات شمس، ومجموعة تداول، واتحاد الخليج الأهلية، والإعادة السعودية، والسعودي الفرنسي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أسواق العثيم، وسليمان الحبيب، والأمار، وحلواني إخواني، وإسمنت أم القرى الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و 4.27% .
فيما كانت أسهم شركات سهل، والإنماء، والراجحي، وأرامكو، وإس تي سي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومعادن، والأهلي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومجموعة تداول هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) مرتفعًا 81.65 نقطة ليقفل عند مستوى 19131.14 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 18 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 400 ألف سهم تقاسمتها 1708 صفقات.