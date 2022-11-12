إنجاز جديد لرونالدو وميسي بمونديال 2022

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يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في نهائيات مونديال قطر 2022، أملًا في تحقيق مزيد من الإنجازات.
وسيضيف رونالدو وميسي إنجازًا جديدًا إلى سجليهما في بطولة كأس العالم، حيث سينضمان إلى 4 لاعبين خاضوا نهائيات المونديال 5 مرات من قبل، بعدما شاركا في نسخ 2006، 2010، 2014 و2018.
ولعب 4 نجوم في كأس العالم 5 مرات، وهم؛ ماتيوس وأنتونيو كارباخال أعوام 1950، 1954، 1958، 1962 و1966، رافايل ماركيس في 1998، 2002، 2006، 2010 و2014، وجانلويجي بوفون 1998، 2002، 2006، 2010 و2014.
ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس العالم 20 نوفمبر المقبل بالمواجهة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 منتخبًا.
وتُقام منافسات مونديال 2022 في 8 ملاعب، وهي؛ ملعب البيت الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية، استاد أحمد بن علي، استاد الجنوب، استاد الثمامة، استاد المدينة التعليمية، استاد خليفة الدولي، استاد 974 واستاد لوسيل.