إنجاز جديد لرونالدو وميسي بمونديال 2022

يستعد البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي للمشاركة في نهائيات مونديال قطر 2022، أملًا في تحقيق مزيد من الإنجازات.

إنجاز رونالدو وميسي

وسيضيف رونالدو وميسي إنجازًا جديدًا إلى سجليهما في بطولة كأس العالم، حيث سينضمان إلى 4 لاعبين خاضوا نهائيات المونديال 5 مرات من قبل، بعدما شاركا في نسخ 2006، 2010، 2014 و2018.

ولعب 4 نجوم في كأس العالم 5 مرات، وهم؛ ماتيوس وأنتونيو كارباخال أعوام 1950، 1954، 1958، 1962 و1966، رافايل ماركيس في 1998، 2002، 2006، 2010 و2014، وجانلويجي بوفون 1998، 2002، 2006، 2010 و2014.

مونديال 2022

ومن المقرر أن تنطلق نهائيات كأس العالم 20 نوفمبر المقبل بالمواجهة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، على أن تُقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر، وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 32 منتخبًا.

وتُقام منافسات مونديال 2022 في 8 ملاعب، وهي؛ ملعب البيت الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية، استاد أحمد بن علي، استاد الجنوب، استاد الثمامة، استاد المدينة التعليمية، استاد خليفة الدولي، استاد 974 واستاد لوسيل.