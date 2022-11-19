إنجاز سعودي جديد.. المملكة الأولى في الأولمبياد العالمي للروبوت

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أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، عن تحقيق المملكة المركز الأول في بطولة الأولمبياد العالمي للروبوت 2022 المقامة في مدينة دورتموند بألمانيا.
وأوضحت الوزارة في إنفوجراف صادر على حسابها بموقع “تويتر” أن المملكة سجلت إنجازًا عالميًا جديدًا باسمها بعد فوز بطلَي المستقبل اللذين مثلاها وهما فراس العريمة، وعمار الشايجي بمشروع روبوت؛ يخدم فئات المجتمع من المكفوفين، والصم، والبكم.
ووجه رواد موقع “تويتر” التهنئة للمملكة والوزارة والفائزين على هذا الإنجاز العالمي الكبير، فقال أحد المغردين “مبروك لوزارتنا ولأبنائنا الفرسان والقادم أجمل”، وأضاف آخر: “ألف مبروك ومن نجاح لنجاح إن شاء الله”.
وأشار آخر “ألف ألف مبروك لهؤلاء الأبطال الذين شرفوا المملكة.. ونسأل الله أن يكثر من أمثالهم ومن أمثال مدرستهم التي ساهمت في نجاحهم”.