إنجاز لـ محمد قدوس بعد ثنائيته في كوريا الجنوبية

حقق الغاني محمد قدوس لاعب نادي أياكس الهولندي ومنتخب غانا، إنجازًا مميزًا بعد أن سجل ثنائية في شباك منتخب كوريا الجنوبية اليوم في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

محمد قدوس يدخل تاريخ الكرة الغانية

ويلعب قدوس صاحب الـ22 عامًا مع المنتخب الغاني الأول منذ عام 2019، حيث أصبح أول لاعب في تاريخ المنتخب الغاني يُسجل هدفين في مباراة واحدة بالمونديال.

وسبق لـ قدوس اللعب في صفوف فريق نورشيلاند الدنماركي وانضم لنادي أياكس في عام 2020، كما تبلغ قيمته التسويقية 16 مليون يورو.

غانا تتفوق على كوريا الجنوبية

وكانت المباراة بدأت بضغط هجومي من المنتخب الغاني حيث سجل محمد ساليسو الهدف الأول للمنتخب الغاني بالدقيقة الـ24.

ثم عاد المنتخب الغاني وسجل الهدف الثاني عبر اللاعب محمد قدوس من ضربة رأسية في الدقيقة الـ34.

وانتهى الشوط الأول بتفوق غانا على المنتخب الكوري الجنوبي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة كوريا الجنوبية ضد غانا، عاد المنتخب الكوري بقوة وأحرز هدفين خلال 3 دقائق عبر اللاعب تشو سيونج من ضربتي رأس في الدقيقتين الـ58 والـ61.

ونجح منتخب غانا بعد ذلك في العودة وخطف الفوز بإحرازه الهدف الثالث عبر اللاعب محمد قدوس في الدقيقة الـ68.

ويُعد أفضل إنجاز لمنتخب غانا في كأس العالم هو الوصول لربع نهائي مونديال 2010 في جنوب إفريقيا.