إنجاز لـ مودريتش بعد تعادل المغرب ضد كرواتيا

حقق الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني، إنجازًا فريدًا في مباراة المغرب ضد كرواتيا التي انتهت اليوم بالتعادل السلبي في نهائيات كأس العالم.

المغرب ضد كرواتيا

وأصبح مودريتش في عمر الـ37 عامًا و75 يومًا أكبر لاعب في تاريخ منتخب كرواتيا يُشارك في بطولة كأس العالم.

وكانت مباراة المغرب ضد كرواتيا متوسطة فنيًا، حيث خلت من الهجمات الخطيرة، إلا من تسديدات بعيدة من جانب لوكا مودريتش، في لقاء تألق خلاله ياسين بونو حارس المغرب بعد إنقاذه لفرصة هدف محقق مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب أسود الأطلس هجماته على مراحل متفرقة من أجل فك التكتل الدفاعي الكرواتي، ولكن دون جدوى.

حمدالله يشارك

وشارك نجم نادي الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله مع المنتخب المغربي في الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء، حيث كان احتياطيًا.

وسيواجه منتخب أسود الأطلس، نظيره منتخب بلجيكا الأحد المقبل في الـ4 عصرًا بتوقيت السعودية ضمن مباريات الجولة الثانية، بينما يتقابل المنتخب الكندي مع كرواتيا مساء الأحد المقبل في تمام الـ7 مساءً بتوقيت السعودية.

جدير بالذكر أن منتخب كرواتيا كان احتل وصافة كأس العالم 2018 في روسيا، بعد خسارته من المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية برباعية مقابل هدفين، بينما يُعد التأهل لدور ثمن النهائي في مونديال 1986 بالمكسيك، أفضل إنجاز للمنتخب المغربي.

ويسعى منتخب المغرب في مونديال 2022 بقطر للوصول إلى أدوار متقدمة في البطولة.