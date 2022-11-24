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بعد التعادل مع كرواتيا

إنجاز مونديال 1986 يُداعب منتخب المغرب

2022-11-24 الساعة 9:08
إنجاز مونديال 1986 يُداعب منتخب المغرب
المواطن - مروة نبيل

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يسعى المدير الفني وليد الركراكي لقيادة منتخب المغرب الأول لكرة القدم، لمواصلة التألق في كأس العالم 2022؛ وخطف بطاقة التأهل إلى الدور الـ16.

منتخب المغرب يبدأ المشوار بتعادل

وتعادل منتخب المغرب الأول لكرة القدم سلبيًا ضد نظيره الكرواتي بالأمس، في الجولة الأولى بمونديال قطر 2022، لتكون المرة الثالثة التي يبدأ فيها مشواره بتعادل بعد نسختي 1986 و1998.

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منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر fifa

تعادل وإنجاز تاريخي

وحقق أسوط الأطلس إنجازًا تاريخيًا في كأس العالم 1986، بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، حيث بدأ مشواره بتعادل سلبي ضد بولندا، ثم التعادل مع إنجلترا، قبل أن يفوز على البرتغال بنتيجة 3/1.

وتأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى دور الـ16، ليواجه ألمانيا الغربية، وخسر قبل نهاية الوقت الأصلي بـ3 دقائق، سجله لوثار ماتيوس، ليودع أسود الأطلس كأس العالم بعد نسخة استثنائية.

المغرب في كأس العالم 1986
جانب من مباراة بمونديال 1986 – المصدر @FIFAMuseum

تعادل إيجابي وخروج مبكر

وانطلق مشوار أسود الأطلس في بطولة كأس العالم 1998 بتعادل إيجابي ضد النرويج بنتيجة 2/2، قبل أن يخسر ضد البرازيل بثلاثة أهداف دون رد، وأمام اسكتلندا بالنتيجة ذاتها، ليخرج من مرحلة المجموعات.

وغاب منتخب المغرب الأول لكرة القدم عن المشاركة في نهائيات كأس العالم لمدة 20 عامًا، قبل أن يعود في روسيا 2018، والنسخة الحالية في قطر.

المنتخب المغربي
لاعبو المغرب

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