إنجاز مونديال 1986 يُداعب منتخب المغرب

يسعى المدير الفني وليد الركراكي لقيادة منتخب المغرب الأول لكرة القدم، لمواصلة التألق في كأس العالم 2022؛ وخطف بطاقة التأهل إلى الدور الـ16.

منتخب المغرب يبدأ المشوار بتعادل

وتعادل منتخب المغرب الأول لكرة القدم سلبيًا ضد نظيره الكرواتي بالأمس، في الجولة الأولى بمونديال قطر 2022، لتكون المرة الثالثة التي يبدأ فيها مشواره بتعادل بعد نسختي 1986 و1998.

تعادل وإنجاز تاريخي

وحقق أسوط الأطلس إنجازًا تاريخيًا في كأس العالم 1986، بالتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، حيث بدأ مشواره بتعادل سلبي ضد بولندا، ثم التعادل مع إنجلترا، قبل أن يفوز على البرتغال بنتيجة 3/1.

وتأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى دور الـ16، ليواجه ألمانيا الغربية، وخسر قبل نهاية الوقت الأصلي بـ3 دقائق، سجله لوثار ماتيوس، ليودع أسود الأطلس كأس العالم بعد نسخة استثنائية.

تعادل إيجابي وخروج مبكر

وانطلق مشوار أسود الأطلس في بطولة كأس العالم 1998 بتعادل إيجابي ضد النرويج بنتيجة 2/2، قبل أن يخسر ضد البرازيل بثلاثة أهداف دون رد، وأمام اسكتلندا بالنتيجة ذاتها، ليخرج من مرحلة المجموعات.

وغاب منتخب المغرب الأول لكرة القدم عن المشاركة في نهائيات كأس العالم لمدة 20 عامًا، قبل أن يعود في روسيا 2018، والنسخة الحالية في قطر.