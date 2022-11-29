إنجاز 1994 يُداعب الأخضر ضد المكسيك

يطمح الأخضر لمواصلة مشواره في كأس العالم 2022، وتجاوز عقبة المكسيك؛ لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن يختتم منتخب السعودية الأول لكرة القدم مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، مساء غدٍ الأربعاء، بمواجهة المكسيك على استاد لوسيل.

ويتواجد الأخضر في المركز الثالث بمجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

الأخضر يسعى للتأهل

ويدخل الأخضر مباراة الغد، بحثًا عن تحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وصعد في نسخة 1994 التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحتاج منتخب السعودية الأول لكرة القدم إلى الفوز على المكسيك، للتأهل رسميًا، فيما يُمكنه الصعود في حالة التعادل، حيث سيرفع رصيده إلى 4 نقاط، ولكن هذا الأمر مشروط بنتيجة مباراة الأرجنتين ضد بولندا.

التألق في 1994

وكان الأخضر قد تألق خلال مشاركته الأولى في كأس العالم 1994، حيث تواجد في مجموعة قوية، وخسر بصعوبة ضد هولندا في بداية مشواره، قبل أن يفوز على المغرب وبلجيكا، ليتأهل إلى دور الـ16، وهُزم أمام السويد.