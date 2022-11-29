إنجاز 1994 يُداعب الأخضر ضد المكسيك

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يطمح الأخضر لمواصلة مشواره في كأس العالم 2022، وتجاوز عقبة المكسيك؛ لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه.
ومن المقرر أن يختتم منتخب السعودية الأول لكرة القدم مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، مساء غدٍ الأربعاء، بمواجهة المكسيك على استاد لوسيل.
ويتواجد الأخضر في المركز الثالث بمجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.
ويدخل الأخضر مباراة الغد، بحثًا عن تحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وصعد في نسخة 1994 التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويحتاج منتخب السعودية الأول لكرة القدم إلى الفوز على المكسيك، للتأهل رسميًا، فيما يُمكنه الصعود في حالة التعادل، حيث سيرفع رصيده إلى 4 نقاط، ولكن هذا الأمر مشروط بنتيجة مباراة الأرجنتين ضد بولندا.
وكان الأخضر قد تألق خلال مشاركته الأولى في كأس العالم 1994، حيث تواجد في مجموعة قوية، وخسر بصعوبة ضد هولندا في بداية مشواره، قبل أن يفوز على المغرب وبلجيكا، ليتأهل إلى دور الـ16، وهُزم أمام السويد.