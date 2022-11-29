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ضمن منافسات كأس العالم

إنجاز 1994 يُداعب الأخضر ضد المكسيك

2022-11-29 الساعة 11:47
إنجاز 1994 يُداعب الأخضر ضد المكسيك
المواطن - مروة نبيل

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يطمح الأخضر لمواصلة مشواره في كأس العالم 2022، وتجاوز عقبة المكسيك؛ لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

مواجهة قوية

ومن المقرر أن يختتم منتخب السعودية الأول لكرة القدم مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، مساء غدٍ الأربعاء، بمواجهة المكسيك على استاد لوسيل.

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الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

ويتواجد الأخضر في المركز الثالث بمجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، متساويًا مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

منتخب المكسيك
لاعبو المكسيك – المصدر @miseleccionmxEN

الأخضر يسعى للتأهل

ويدخل الأخضر مباراة الغد، بحثًا عن تحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وصعد في نسخة 1994 التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويحتاج منتخب السعودية الأول لكرة القدم إلى الفوز على المكسيك، للتأهل رسميًا، فيما يُمكنه الصعود في حالة التعادل، حيث سيرفع رصيده إلى 4 نقاط، ولكن هذا الأمر مشروط بنتيجة مباراة الأرجنتين ضد بولندا.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

التألق في 1994

وكان الأخضر قد تألق خلال مشاركته الأولى في كأس العالم 1994، حيث تواجد في مجموعة قوية، وخسر بصعوبة ضد هولندا في بداية مشواره، قبل أن يفوز على المغرب وبلجيكا، ليتأهل إلى دور الـ16، وهُزم أمام السويد.

الأخضر في مونديال 1994
لاعبو المنتخب في مونديال 1994

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