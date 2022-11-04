إنجلترا تفتقد بن تشيلويل في المونديال

يغيب بن تشيلويل، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، عن منافسات مونديال 2022، والمقرر انطلاقها يوم 20 نوفمبر الجاري في قطر.

مخاوف إنجليزية

ذكرت صحيفة “تليجراف” البريطانية أن بن تشيلويل سيتلقى تأكيدًا بأنه سيغيب عن منتخب إنجلترا في كأس العالم 2022، وسط مخاوف من احتمال استبعاد الظهير الأيسر لتشيلسي لفترة طويلة.

إصابات عديدة

ليس بن تشيلويل الوحيد الذي يتعرض للإصابة قبل أيام من انطلاق المونديال، حيث أصيب أكثر من لاعب في مختلف المنتخبات ولعل أبرزهم بول بوجبا ونجولو كانتي وسون هيونج مين وتيبو فيرنر وديوجو جوتا.