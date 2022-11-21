إنجلترا تقهر إيران بسداسية في المونديال

حقق المنتخب الإنجليزي فوزًا عريضًا على منتخب إيران بسداسية لهدفين ضمن لقاءات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

سداسية إنجلترا

منتخب إنجلترا، دخل المباراة ضاغطًا بكل قوة لينجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب جود بيلينجهام من ضربة رأسية في الدقيقة الـ35.

وواصل المنتخب الإنجليزي ضغطه الهجومي ليُضيف هدفين عبر بوكايو ساكا ورحيم سترلينج في الدقيقتين الـ44 والـ45.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب الإنجليزي بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني، استثمر المنتخب الإنجليزي، تراجع الفريق الإيراني ليُضيف الهدف الرابع عبر نجمه بوكايو ساكا بالدقيقة الـ62.

هدف إيراني وحيد

ثم قلص المنتخب الآسيوي الفارق بإحرازه الهدف الوحيد عبر اللاعب مهدي طارمي بالدقيقة الـ66.

وواصل منتخب إنجلترا ضغطه الهجومي ليُضيف الهدف الخامس عبر ماركوس راشفورد بالدقيقة الـ72، ثم أضاف جاك جريليش الهدف السادس للإنجليز بالدقيقة الـ92.

ثم سجل منتخب إيران هدفًا ثانيًا عبر اللاعب طارمي من ركلة جزاء بالدقيقة الـ11 من عمر الوقت بدل الضائع.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب ” أحمد بن علي” في قطر.

ويتواجد منتخبا إنجلترا وإيران في المجموعة الثانية مع منتخبي ويلز والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تنطلق مباراتهما في تمام العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المملكة.

وكان الحكم البرازيلي احتسب 10 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني بسبب كثرة التوقفات.