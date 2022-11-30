إندونيسيون: الفوز سعودي ونحب الملك سلمان وولي العهد

بمشاعر فياضة عبّر إندونيسيون عن مشاعرهم الصادقة تجاه المملكة خلال مساندتهم للمنتخب السعودي في ثالث لقاءاته اليوم أمام منتخب المكسيك، والتي تعتبر من المباريات الحاسمة للمنتخب السعودي في مونديال قطر 2023.

وفي التفاصيل، شهدت قبل قليل مقاهي ومطاعم العاصمة جاكرتا إقبالًا كبيرًا من المشجعين رغم أن توقيت المباراة في الثانية فجرًا بتوقيت إندونيسيا وليس من أيام الإجازات الرسمية.

الملك سلمان وولي العهد

ورصد الزميل الاعلامي عبدالله العنزي مشاعرهم قبل بدء المباراة بالعاصمة جاكرتا، حيث عبروا بصادق المحبة قائلين: نحب الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي ونساند المنتخب السعودي من إندونيسيا وتمنياتنا للمنتخب السعودية بالفوز على المكسيك والتأهل لـدور الـ16 في ثالث لقاءاته في مونديال كأس العالم.

جدير بالذكر أن مباريات المنتخب السعودي الماضية شهدت مساندة من الجماهير الإندونيسية، حيث اكتظت الأماكن العامة في جمهورية إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بالعالم بحشود الجماهير في المقاهي والمطاعم لمشاهدة لمتابعة مباريات المنتخب السعودي السابقة، وسط الدعوات للأخضر بالفوز والتأهل لدور الـ 16 في مونديال قطر 2022.