Icon

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال متابعتهم لمباراة الأخضر أمام المكسيك

إندونيسيون: الفوز سعودي ونحب الملك سلمان وولي العهد

2022-11-30 الساعة 11:08
إندونيسيون: الفوز سعودي ونحب الملك سلمان وولي العهد
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

بمشاعر فياضة عبّر إندونيسيون عن مشاعرهم الصادقة تجاه المملكة خلال مساندتهم للمنتخب السعودي في ثالث لقاءاته اليوم أمام منتخب المكسيك، والتي تعتبر من المباريات الحاسمة للمنتخب السعودي في مونديال قطر 2023.

وفي التفاصيل، شهدت قبل قليل مقاهي ومطاعم العاصمة جاكرتا إقبالًا كبيرًا من المشجعين رغم أن توقيت المباراة في الثانية فجرًا بتوقيت إندونيسيا وليس من أيام الإجازات الرسمية.

قد يهمّك أيضاً
Img

فيفا يبرز إنجازات ميسي ورونالدو بالمونديال

Img

رئيسة تايوان تستقيل من قيادة الحزب الحاكم 

الملك سلمان وولي العهد

ورصد الزميل الاعلامي عبدالله العنزي مشاعرهم قبل بدء المباراة بالعاصمة جاكرتا، حيث عبروا بصادق المحبة قائلين: نحب الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي ونساند المنتخب السعودي من إندونيسيا وتمنياتنا للمنتخب السعودية بالفوز على المكسيك والتأهل لـدور الـ16 في ثالث لقاءاته في مونديال كأس العالم.

جدير بالذكر أن مباريات المنتخب السعودي الماضية شهدت مساندة من الجماهير الإندونيسية، حيث اكتظت الأماكن العامة في جمهورية إندونيسيا أكبر دولة إسلامية بالعالم بحشود الجماهير في المقاهي والمطاعم لمشاهدة لمتابعة مباريات المنتخب السعودي السابقة، وسط الدعوات للأخضر بالفوز والتأهل لدور الـ 16 في مونديال قطر 2022.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري

حصاد اليوم
وفاة الرئيس الصيني السابق
العالم

وفاة الرئيس الصيني السابق

العالم
التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك
الرياضة

التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك

الرياضة
تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77

السعودية اليوم
إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه
السعودية اليوم

إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه

السعودية اليوم
تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض
صحة وطب‎

تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض

صحة وطب‎
الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله
الرياضة

الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله

الرياضة
أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...
السعودية اليوم

أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...

السعودية اليوم