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ضمن 4500 زيارة ميدانية نفذتها الأمانة

إنذار 250 منشأة مخالفة في تبوك

2022-11-09 الساعة 6:41
إنذار 250 منشأة مخالفة في تبوك
المواطن - أحمد العطوي - تبوك

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شددت أمانة منطقة تبوك جولاتها الرقابية خلال شهر أكتوبر الماضي حيث أنذرت أكثر من (283) منشأة تجارية مخالفة للاشتراطات البلدية وذلك خلال (4631) زيارة ميدانية على المنشآت الخاضعة لاشتراطات صحة البيئة.

جهود أمانة تبوك

وقالت الأمانة بأنه وفي ظل حرصها على رفع مستوى الوعي وامتثال المنشآت التجارية للاشتراطات البلدية فقد ركزت خلال الزيارات الميدانية على توعية وتثقيف (375) منشأة قبل إنذار أي منشأة أو فرض غرامات مالية عليها.

937 مخالفة

وبينت الأمانة أنه تم خلال أكتوبر الماضي 2022م رصد (937) مخالفة ومصادرة (184) كجم من المواد والأغذية التالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي كما ثمنت الأمانة دور المستفيدين من المواطنين والمقيمين في التعاون معها في ضبط مخالفات الاشتراطات البلدية وذلك من خلال البلاغات التي تم استقبالها وعالجتها خلال شهر أكتوبر الماضي والتي بلغت أكثر من (360) بلاغًا.

ودعت الأمانة عموم المستفيدين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال بالرقم (940) على مدار الساعة، أو تقديم البلاغات عبر تطبيق “بلدي 940″ على الأجهزة الذكية.

إنذار 250 منشأة مخالفة في تبوك

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