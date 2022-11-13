إنقاذ حياة ثلاثيني تعرض لعضة جمل في رقبته

أسهم – بفضل الله – التدخل السريع والناجح للفرق الطبية المتخصصة في مستشفى النبهانية العام بإنقاذ حياة مصاب يبلغ من العمر 37 عامًا بعد تعرضه لعضة بليغة في عنقه من “جمل”.

وفي التفاصيل قال تجمع القصيم الصحي: أن المصاب جرى إسعافه إلى قسم الطوارئ بالمستشفى هو يعاني من إصابة بالغة، حيث كانت تبدو عليه جروح أنياب حيوان في عنقه مع احمرار الجلد الأمامي للعنق مع تبدل في الصوت ناجمة عن عضة جمل في منطقة الرقبة تسببت في فقدان حاسة الكلام إثر تعرض حباله الصوتية للضغط أثناء العض.

الإسعافات الأولية

وكشف التجمع أن الفرق الطبية بمستشفى النبهانية قامت بإجراء الإسعافات الأولية اللازمة وبتنسيق مع اختصاصيي الأنف والأذن والحنجرة المناوب في مستشفى الرس العام تم وضع الخطة العلاجية للمصاب بعد تشخيص الحالة وإجراء جميع التحاليل.

وبعد اكتمال الخطة العلاجية ومتابعة الحالة والتأكد من سلامة الحنجرة وفقرات العمود الفقري وعودة الصوت للرجل المصاب بشكل طبيعي، أمر الأطباء بخروجه مع المتابعة في العيادة المختصة بالمستشفى.