إنقاذ شخص سقط بشق صخري بأحد الجبال في العمارية

باشرت فرق الدفاع المدني في الدرعية فجر اليوم إنقاذ شخص سقط في شق صخري بأحد الجبال بالعمارية.

مدني الدرعية يتفاعل

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”، أن مدني الدرعية باشر على الفور إنقاذ الشخص بعد سقوطه في الشق الصخري الوعر.